Потепление и снегопады надвигаются на Калужскую область
В Калужской области ожидается резкое изменение погоды.
В четверг, 8 декабря, температура воздуха во второй половине дня повысится до -3 градусов.
Местами возможны снегопады.
В пятницу и на выходных в Калуге потеплеет до нуля. Прогнозируется дождь со снегом.
Сильных морозов в ближайшие 10 дней не будет.
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