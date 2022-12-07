Потепление и снегопады надвигаются на Калужскую область

В Калужской области ожидается резкое изменение погоды.

В четверг, 8 декабря, температура воздуха во второй половине дня повысится до -3 градусов.

Местами возможны снегопады.

В пятницу и на выходных в Калуге потеплеет до нуля. Прогнозируется дождь со снегом.

Сильных морозов в ближайшие 10 дней не будет.

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