В Калужскую область вернутся снегопады
В среду, 7 декабря, в Калужской области вновь прогнозируют морозы.
Температура воздуха в течение дня будет находиться в районе -10 градусов.
Утром ожидается ясное небо, а вот к вечеру небо затянет тучами, местами возможен снег.
Порывы ветра в Калуге – до 8 м/с. Влажность воздуха – 75%.
По народным приметам, если 7 декабря на улице ясно, то зимние месяцы будут холодными, а если тепло и пасмурно, то зима будет мягкая и малоснежная.
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