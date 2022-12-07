В Калужскую область вернутся снегопады

В среду, 7 декабря, в Калужской области вновь прогнозируют морозы.

Температура воздуха в течение дня будет находиться в районе -10 градусов.

Утром ожидается ясное небо, а вот к вечеру небо затянет тучами, местами возможен снег.

Порывы ветра в Калуге – до 8 м/с. Влажность воздуха – 75%.

По народным приметам, если 7 декабря на улице ясно, то зимние месяцы будут холодными, а если тепло и пасмурно, то зима будет мягкая и малоснежная.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.