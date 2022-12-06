В Калужской области прогнозируют солнечную погоду

Во вторник, 6 декабря, в Калужской области сохранится морозная погода.

Синоптики обещают солнце и маленькую облачность.

Температура воздуха будет находиться в районе -10 градусов.

Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с.

По народным приметам, если в этот день мороз и вьюга - дождливым будет начало июня.

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