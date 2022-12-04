В Калужской области усилятся морозы

В воскресенье, 4 декабря, в Калужской области должно проясниться небо, но немного похолодает.

Температура воздуха местами опустится до -12 градусов.

Порывы ветра в Калуге – до 4 м/с. Влажность воздуха – около 75%.

По народным приметам, если на улице мороз, то вся зима будет холодной.

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