В Калужской области усилятся морозы
В воскресенье, 4 декабря, в Калужской области должно проясниться небо, но немного похолодает.
Температура воздуха местами опустится до -12 градусов.
Порывы ветра в Калуге – до 4 м/с. Влажность воздуха – около 75%.
По народным приметам, если на улице мороз, то вся зима будет холодной.
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