В Калужской области ожидается пасмурная и морозная погода

В субботу, 3 декабря, в Калужской области будет морозно.

Утром и вечером – до -10. Днем – около -6 градусов.

Небо затянет облаками.

Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с. Влажность воздуха – около 85%.

По народным приметам, если ночью и рано утром 3 декабря идет снег, но погода безветренная, то ближайшие дни будут ясными.

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