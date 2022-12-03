В Калужской области ожидается пасмурная и морозная погода
В субботу, 3 декабря, в Калужской области будет морозно.
Утром и вечером – до -10. Днем – около -6 градусов.
Небо затянет облаками.
Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с. Влажность воздуха – около 85%.
По народным приметам, если ночью и рано утром 3 декабря идет снег, но погода безветренная, то ближайшие дни будут ясными.
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