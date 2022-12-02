В Калужской области сохранится морозная погода

В пятницу, 2 декабря, в Калужской области прогнозируют морозную погоду без осадков.

Температура воздуха составит около -7 градусов.

Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с. Влажность воздуха – около 80%.

По народным приметам, пасмурный день обещает скорое потепление. Ясно и солнечно - стоит ждать морозов.

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