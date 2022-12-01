В Калужской области зима начнется с морозной погоды

В четверг, 1 декабря, в Калужской области сохранится морозная погода.

Температура воздуха в течение дня будет находиться в районе -8 градусов.

В Калуге существенных осадков не ожидается. Порывы ветра – до 5 м/с.

По народным приметам, какая погода стоит на улице 1 декабря, такой она будет и все зимние месяцы.

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