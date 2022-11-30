В Калужской области прогнозируют мороз в последний день осени

В среду, 30 ноября, в Калужской области сохранится морозная погода.

Температура воздуха в течение всех суток будет находиться в районе -10 градусов.

Порывы ветра в Калуге – до 4 м/с. Влажность воздуха – около 75%.

По народным приметам, если последний день осени выдался морозным, то снег пролежит до середины апреля.

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