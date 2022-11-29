В Калужской области усилятся морозы

Во вторник, 29 ноября, в Калужской области ожидается похолодание.

Утром и днем температура воздуха составит около -5 градусов, вечером – до -10.

Местами возможен небольшой снег. Порывы ветра в Калуге – до 4 м/с.

По народным приметам, если к 29 ноября выпал снег, то он задержится до весеннего половодья.

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