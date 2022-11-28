В Калужской области будет облачно

В понедельник, 28 ноября, в Калужской области не прогнозируют осадков.

Температура воздуха будет находиться в районе -1 градуса.

В течение дня осадки маловероятны.

Порывы ветра в Калуге – до 10 м/с.

По народным приметам, в этот день Нельзя жадничать и скупиться — благополучие в деньгах уйдёт.

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