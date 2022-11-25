МЧС предупредило о ледяном дожде в Калужской области

Вечером в пятницу, 25 ноября, в Калужской области ожидаются ледяной дождь и сильная гололедица. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.

Водителей просят снизить скорость из-за существенного увеличения длины тормозного пути.

Пешеходов просят быть внимательными при переходе дорог.

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