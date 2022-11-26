В Калужской области на выходных прогнозируют снег
В субботу, 26 ноября, в Калужской области ожидается морозная погода
Температура воздуха будет находиться в районе отметки в -5 градусов.
В Калуге возможен небольшой снег. Порывы ветра – до 10 м/с. Влажность – выше 90%.
По народным приметам, иней на деревьях предвещает раннюю и теплую весну и богатый урожай в следующем году.
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