В Калужской области на выходных прогнозируют снег

В субботу, 26 ноября, в Калужской области ожидается морозная погода

Температура воздуха будет находиться в районе отметки в -5 градусов.

В Калуге возможен небольшой снег. Порывы ветра – до 10 м/с. Влажность – выше 90%.

По народным приметам, иней на деревьях предвещает раннюю и теплую весну и богатый урожай в следующем году.

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