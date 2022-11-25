В Калужской области усилятся морозы
В пятницу, 25 ноября, в Калужской области ожидается небольшое похолодание.
Температура воздуха будет находиться в районе -5 градусов.
В Калуге ожидается небольшой снег. Порывы ветра – до 10 м/с.
По народным приметам, какая погода стоит 25 ноября, таким будет и весь декабрь.
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