В Калужской области усилятся морозы

В пятницу, 25 ноября, в Калужской области ожидается небольшое похолодание.

Температура воздуха будет находиться в районе -5 градусов.

В Калуге ожидается небольшой снег. Порывы ветра – до 10 м/с.

По народным приметам, какая погода стоит 25 ноября, таким будет и весь декабрь.

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