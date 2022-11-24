МЧС предупредило о гололедице в Калужской области 24 ноября

В четверг, 24 ноября, в Калужской области вновь ожидаются тяжелые условия на дорогах.

В течение дня возможны мокрый снег и дождь, температура воздуха – около -2 градусов. Из-за этого ожидается гололедица, предупредили в региональном Главном управлении МЧС.

Пешеходов просят аккуратны переходить улицы. Водителям нужно снизить скорость.

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