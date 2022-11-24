В Калужской области прогнозируют похолодание
В четверг, 24 ноября, в Калужскую область после двухдневной оттепели вернутся морозы.
Температура воздуха будет находиться в районе -2 градусов.
В Калуге возможен небольшой снег. Порывы ветра – до 5 м/с.
В пятницу и субботу похолодает до -5 градусов.
По народным приметам, если 24 ноября идет дождь или мокрый снег, то до начала декабря еще будет тепло.
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