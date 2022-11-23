МЧС предупредило о гололедице в Калужской области 23 ноября
В среду, 23 ноября, на территории Калужской области ожидается гололедица. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.
Водителей просят снизить скорость и быть внимательными на дорогах.
Температура воздуха будет находиться в районе нуля. Местами возможны дождь и снег.
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