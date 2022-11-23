В Калужской области вновь прогнозируют дождь со снегом
В среду, 23 ноября, в Калужской области сохранится пасмурная погода.
В течение всего дня возможны дождь и снег.
Температура воздуха будет находиться в районе нуля.
Порывы ветра в Калуге – до 4 м/с. Влажность воздуха – 96%.
По народным приметам, день снежный - к теплой зиме, а туманный - к потеплению в ближайшее время.
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