В Калужской области вновь прогнозируют дождь со снегом

В среду, 23 ноября, в Калужской области сохранится пасмурная погода.

В течение всего дня возможны дождь и снег.

Температура воздуха будет находиться в районе нуля.

Порывы ветра в Калуге – до 4 м/с. Влажность воздуха – 96%.

По народным приметам, день снежный - к теплой зиме, а туманный - к потеплению в ближайшее время.

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