МЧС предупреждает о сильном снегопаде в Калужской области

В Калужской области прогнозируют сильный снегопад. Такая погода ожидается с вечера 21 ноября до 10 утра 22 ноября, предупредили в региональном управлении МЧС.

На дорогах может образоваться гололедица. Водителей просят снизить скорость передвижения.

Ранее калужские чиновники предупреждали о возможном ледяном дожде.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.