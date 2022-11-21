МЧС предупреждает о сильном снегопаде в Калужской области
В Калужской области прогнозируют сильный снегопад. Такая погода ожидается с вечера 21 ноября до 10 утра 22 ноября, предупредили в региональном управлении МЧС.
На дорогах может образоваться гололедица. Водителей просят снизить скорость передвижения.
Ранее калужские чиновники предупреждали о возможном ледяном дожде.
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