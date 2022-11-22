В Калужской области прогнозируют дождь со снегом
Во вторник, 22 ноября, в Калужской области ожидается большое количество осадков.
В течение дня возможны снег и ледяной дождь.
Температура воздуха утром составит около -2 градусов, днем и вечером – в районе нуля.
Порывы ветра в Калуге – до 8 м/с.
По народным приметам, облачная, снежная погода предсказывает ненастный май, иней - урожай овса, дождь – пшеницы.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!