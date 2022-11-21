На Калужскую область надвигается ледяной дождь

Во вторник, 22 ноября, в Калужской области ожидается ледяной дождь. Об этом утром на планерке в правительстве предупредил губернатор Владислав Шапша.

Он призвал все коммунальные и аварийные службы подготовиться соответствующим образом.

- Обязательно дайте предупреждение и для автолюбителей, - попросил Шапша.

Из-за ледяного дождя возможны обрывы проводов, падения деревьев, гололед и гололедица.

Два года назад ледяной дождь в Калуге также был во второй половине ноября. Тогда на коньках можно было кататься прямо на проезжей части.

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