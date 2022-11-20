В Калужской области ожидается сильный снег, на дорогах гололедица

В воскресенье, 20 ноября, в Калужской области сохранится морозная погода.

Температура воздуха будет находиться в районе -4 градусов, но ощущается как -9.

В Калуге пасмурно. Возможен небольшой снег. Порывы ветра – до 3 м/с.

По народным приметам, если дорога бугром, то и хлеб в следующем году будет бугром, то есть хорошим.

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