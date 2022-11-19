Мороз и снег прогнозируют в Калужской области на выходных
В субботу, 19 ноября, в Калужской области сохранится морозная погода.
Температура воздуха будет находиться в районе -4 градусов.
В Калуге пасмурно. Возможен небольшой снег. Порывы ветра – до 7 м/с.
По народным приметам, если идет снег, то и вся зима будет снежной.
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