Мороз и снег прогнозируют в Калужской области на выходных

В субботу, 19 ноября, в Калужской области сохранится морозная погода.

Температура воздуха будет находиться в районе -4 градусов.

В Калуге пасмурно. Возможен небольшой снег. Порывы ветра – до 7 м/с.

По народным приметам, если идет снег, то и вся зима будет снежной.

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