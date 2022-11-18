В Калужской области сохранится морозная погода
В пятницу, 18 ноября, в Калужской области не ожидается изменений погоды.
Температура воздуха будет находиться в районе -4 градусов, пасмурно.
Местами возможен небольшой снег.
Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с.
По народным приметам, если в этот день падает снег, то вся зима будет снежной.
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