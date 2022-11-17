До Калуги дошли снегопады
Утром в четверг, 17 ноября, в Калуге пошел снег, обещанный синоптиками еще три дня назад.
Температура воздуха будет держаться на уровне -4 градусов, поэтому сразу снег точно не растает.
В начале недели снегопады были лишь на севере области – в Обнинске, Малоярославце, Жукове.
Впрочем, на следующей неделе днем обещают около +2, так что серость ещё может вернуться.
Снег пошел в Калуге 17 ноября.
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