В Калужской области прогнозируют небольшой снег
В четверг, 17 ноября, в Калужской области сохранится морозная погода.
Утром температура воздуха опустится до -6 градусов, днем – в районе -3, вечером – около -5.
В Калуге во второй половине дня возможен небольшой снег. Порывы ветра – до 6 м/с.
Увидеть в этот день комара – хорошая примета, обещающая теплую зиму.
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