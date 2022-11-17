В Калужской области прогнозируют небольшой снег

В четверг, 17 ноября, в Калужской области сохранится морозная погода.

Утром температура воздуха опустится до -6 градусов, днем – в районе -3, вечером – около -5.

В Калуге во второй половине дня возможен небольшой снег. Порывы ветра – до 6 м/с.

Увидеть в этот день комара – хорошая примета, обещающая теплую зиму.

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