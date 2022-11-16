В Калужской области усилятся морозы

В среду, 16 ноября, в Калужской области ожидается небольшое похолодание.

Температура воздуха опустится до -4. Местами возможны дождь и мокрый снег.

Порывы ветра в Калуге – до 7 м/с.

По народным приметам, если утро 16 ноября очень холодное, то скоро выпадет много снега, а если мороз ударил только под вечер, то зима будет теплой и почти бесснежной.

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