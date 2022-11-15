В Калужской области прогнозируют дождь со снегом

Во вторник, 15 ноября, в Калужской области ожидается изменение погоды.

По прогнозу синоптиков, в течение всего дня возможны дождь и мокрый снег.

Температура воздуха утром и вечером – около -3. Днем – в районе нуля.

Порывы юго-восточного ветра в Калуге – до 5 м/с.

По народным приметам, если 15 ноября выпал снег, то он останется лежать до самой весны, а зима будет долгой и суровой.

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