В Калужской области ожидаются заморозки
В понедельник, 14 ноября, в Калужской области будет солнечно. В течение дня осадки не ожидаются.
Температура воздуха днем поднимется только до +1 градуса.
Ночью подморозит. Температура опустится до -2.
По народным приметам, 14 ноября нельзя тратить много денег, покупать ненужные вещи, делать спонтанные приобретения. В противном случае начнутся проблемы финансового плана.
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