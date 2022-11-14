В Калужской области ожидаются заморозки

В понедельник, 14 ноября, в Калужской области будет солнечно. В течение дня осадки не ожидаются.

Температура воздуха днем поднимется только до +1 градуса.

Ночью подморозит. Температура опустится до -2.

По народным приметам, 14 ноября нельзя тратить много денег, покупать ненужные вещи, делать спонтанные приобретения. В противном случае начнутся проблемы финансового плана.

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