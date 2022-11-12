В Калужской области прогнозируют теплые выходные с сильным ветром
В субботу, 12 ноября, в Калужской области ожидается пасмурная погода.
Температура воздуха днем составит около +10 градусов. Местами возможен дождь.
Порывы ветра в Калуге будут достигать 9 м/с.
По народным приметам, если во дворе появилось много синиц, то скоро придут холода.
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