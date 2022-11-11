В Калужской области сохранится теплая осенняя погода

В пятницу, 11 ноября, существенных изменений в погоде в Калужской области не ожидается.

Днем воздух прогреется до +9 градусов.

Местами возможны дожди. Влажность воздуха – около 90%.

Порывы ветра в Калуге – до 8 м/с.

По народным приметам, утренний туман обещает теплую погоду днем, а ночной иней говорит о том, что в ближайшие дни снега можно не ждать.

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