В Калужской области сохранится теплая осенняя погода
В пятницу, 11 ноября, существенных изменений в погоде в Калужской области не ожидается.
Днем воздух прогреется до +9 градусов.
Местами возможны дожди. Влажность воздуха – около 90%.
Порывы ветра в Калуге – до 8 м/с.
По народным приметам, утренний туман обещает теплую погоду днем, а ночной иней говорит о том, что в ближайшие дни снега можно не ждать.
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