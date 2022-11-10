В Калужской области усилится ветер

В четверг, 10 ноября, в Калужской области сохранится пасмурная погода.

Температура воздуха утром составит около +6 градусов, днем – до +10, вечером – в районе +8.

Порывы ветра могут усилиться до 8 м/с. Влажность воздуха – около 85%.

По народным приметам, туманное утро - к оттепели.

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