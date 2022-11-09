В Калужской области сохранится пасмурная погода
В среду, 9 ноября, в Калужской области небо будет затянуто тучами.
Местами возможны небольшие дожди.
Температура воздуха днем повысится до +9 градусов.
Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с. Влажность воздуха – свыше 90%.
По народным приметам, утренний туман в этот день обещает оттепель, а иней на ветках - похолодание.
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