Погода помешает жителям Калужской области увидеть полное лунное затмение

Во вторник, 8 ноября, произойдет полное лунное затмение. Однако погода помешает жителям Калужской области вживую понаблюдать за этим астрономическим явлением.

В течение всего дня ожидается пасмурная погода, небо будет затянуто тучами.

Полная фаза затмения начнется в 13:16 по московскому времени, сообщили в калужском музее космонавтики.

Спутник Земли пройдет через северную часть земной тени, окрасившись в красновато-бурый оттенок.

От начала и до конца полную фазу можно будет наблюдать на Дальнем Востоке, в Забайкалье, Северной и Восточной Сибири.

Следующее полное лунное затмение произойдет 14 марта 2025 года.

Понаблюдать за затмением в Калуге получится только онлайн. Смотрите трансляцию здесь.

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