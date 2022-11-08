Погода помешает жителям Калужской области увидеть полное лунное затмение
Во вторник, 8 ноября, произойдет полное лунное затмение. Однако погода помешает жителям Калужской области вживую понаблюдать за этим астрономическим явлением.
В течение всего дня ожидается пасмурная погода, небо будет затянуто тучами.
Полная фаза затмения начнется в 13:16 по московскому времени, сообщили в калужском музее космонавтики.
Спутник Земли пройдет через северную часть земной тени, окрасившись в красновато-бурый оттенок.
От начала и до конца полную фазу можно будет наблюдать на Дальнем Востоке, в Забайкалье, Северной и Восточной Сибири.
Следующее полное лунное затмение произойдет 14 марта 2025 года.
Понаблюдать за затмением в Калуге получится только онлайн. Смотрите трансляцию здесь.
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