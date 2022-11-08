Резкое потепление ожидается в Калужской области

Жителей Калужской области ожидает изменение погоды.

Если утром и днем во вторник, 8 ноября, прогнозируется около трех градусов тепла, то уже вечером воздух может прогреться до +7, а в среду – до +9.

При этом возможен небольшой дождь.

Порывы ветра в Калуге – до 6 м/с.

Влажность воздуха будет превышать 90%.

По народным приметам, оттепель 8 ноября обещает теплую, мокрую зиму и раннюю весну.

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