Резкое потепление ожидается в Калужской области
Жителей Калужской области ожидает изменение погоды.
Если утром и днем во вторник, 8 ноября, прогнозируется около трех градусов тепла, то уже вечером воздух может прогреться до +7, а в среду – до +9.
При этом возможен небольшой дождь.
Порывы ветра в Калуге – до 6 м/с.
Влажность воздуха будет превышать 90%.
По народным приметам, оттепель 8 ноября обещает теплую, мокрую зиму и раннюю весну.
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