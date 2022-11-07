МЧС предупредило о ледяном дожде и снеге в Калужской области 7 ноября
Утром в понедельник, 7 ноября, в некоторых районах Калужской области может наблюдаться ледяной дождь, мокрый снег, гололед и гололедица. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.
Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость передвижения на дорогах.
Пешеходов просят держаться подальше от линия электропередачи и аварийных деревьев.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!