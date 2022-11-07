МЧС предупредило о ледяном дожде и снеге в Калужской области 7 ноября

Утром в понедельник, 7 ноября, в некоторых районах Калужской области может наблюдаться ледяной дождь, мокрый снег, гололед и гололедица. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.

Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость передвижения на дорогах.

Пешеходов просят держаться подальше от линия электропередачи и аварийных деревьев.

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