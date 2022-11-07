В Калужской области ожидается снег с дождем и гололед

В понедельник, 7 ноября, в Калужской области будет пасмурно.

Ночью снег с дождём, местами гололёд. Днем небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Температура воздуха поднимется до +6 градусов.

Ветер южный с порывами до 5-10 м/с.

7 ноября - неплохой день для работы, обучения и деловых контактов, но, вероятнее, ничего важного не произойдёт. Сегодня один в поле – не воин, поэтому старайтесь действовать сообща, вас правильно поймут и коллеги, и начальство.

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