В Калужской области сохранится сухая и прохладная погода

В воскресенье, 6 ноября, в Калужской области будет пасмурно.

Утром и вечером возможны заморозки. Днем температура воздуха поднимется до +2 градусов.

Осадков синоптики не обещают.

Порывы ветра в Калуге – до 11 м/с.

6 ноября - благоприятный день для генеральной уборки, поэтому можно и даже нужно смело избавляться от хлама и мусора, которые загромождают полки шкафов, сервантов.

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