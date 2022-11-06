В Калужской области сохранится сухая и прохладная погода
В воскресенье, 6 ноября, в Калужской области будет пасмурно.
Утром и вечером возможны заморозки. Днем температура воздуха поднимется до +2 градусов.
Осадков синоптики не обещают.
Порывы ветра в Калуге – до 11 м/с.
6 ноября - благоприятный день для генеральной уборки, поэтому можно и даже нужно смело избавляться от хлама и мусора, которые загромождают полки шкафов, сервантов.
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