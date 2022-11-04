МЧС предупредило о гололеде и гололедице в Калужской области 4 ноября

Утром в пятницу, 4 ноября, в Калужской области на некоторых участках дорог может образоваться гололедица. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.

Водителей призывают снизить скорость и быть внимательнее.

МЧС также напомнило пешеходам об увеличении тормозного пути у автомобилей.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в пятницу будет находиться в районе -2 градусов.

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