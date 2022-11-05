В Калужской области небо затянет тучами

В субботу, 5 ноября, в Калужской области ожидается пасмурная погода.

Температура утром и вечером будет находиться в районе нуля, днем – до +2.

Существенных осадков не ожидается.

Порывы ветра в Калуге – до 4 м/с.

По народным приметам, если снег еще не выпал, то до 22 ноября настоящей зимы не будет.

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