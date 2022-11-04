В Калужской области подморозит
В пятницу, 4 ноября, в Калужской области ожидается морозная погода.
Утром будет около -3, днем и вечером – в районе -1.
Существенных осадков не ожидается.
В Калуге пасмурно, порывы ветра – до 3 м/с.
По народным приметам, если в этот день нет дождя, то следующий год может быть неурожайным.
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