В Калужской области подморозит

В пятницу, 4 ноября, в Калужской области ожидается морозная погода.

Утром будет около -3, днем и вечером – в районе -1.

Существенных осадков не ожидается.

В Калуге пасмурно, порывы ветра – до 3 м/с.

По народным приметам, если в этот день нет дождя, то следующий год может быть неурожайным.

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