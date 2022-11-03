В Калужской области похолодает перед длинными выходными

В четверг, 3 ноября, в Калужской области ожидается небольшое похолодание.

Утром температура воздуха составит около -1 градуса, днем – до +2, вечером – в районе нуля.

Существенных осадков не ожидается. Порывы ветра в Калуге – до 4 м/с.

По народным приметам, если в этот день выпал сильный снег, то снегопады не прекратятся еще несколько дней.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.