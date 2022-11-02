В Калужскую область вернутся дожди

В среду, 2 ноября, в Калужской области ожидается пасмурная погода.

В течение всего дня возможен небольшой дождь. Вечером – дождь со снегом.

Температура воздуха утром и вечером составит около +2 градусов, днем – до +5.

Порывы ветра в Калуге – около 2 м/с.

По народным приметам, если 2 ноября холодно - зима будет теплой. И наоборот.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.