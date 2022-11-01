В Калужской области ноябрь начнется с холодной погоды
Во вторник, 1 ноября, в Калужской области ожидается пасмурная погода.
Температура воздуха утром составит около нуля, днем – до +4, вечером – в районе +2.
Вечером возможен снег с дождем.
Порывы ветра в Калуге – до 6 м/с.
По народным приметам, иней на кустах и деревьях – к морозу, туманы – к оттепели.
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