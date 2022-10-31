МЧС предупреждает об усилении ветра в Калужской области 31 октября
В понедельник, 31 октября, на территории Калужской области ожидается усиление ветра. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.
Порывы могут достигать 17 м/с.
Спасатели рекомендуют калужанам не выходить на улицу без лишней необходимости.
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