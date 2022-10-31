Первый снег выпал в Калуге 31 октября
Утром в понедельник, 31 октября, в Калуге выпал первый снег.
Температура воздуха находится на уровне чуть выше нуля, но снега довольно много, поэтому он не сразу тает.
В начале ноября температура воздуха в Калужской области днем ожидается в районе +5, ночью – около нуля.
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