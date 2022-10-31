В Калуге установится холодная погода
В понедельник, 31 октября, в Калужской области ожидается прохладная погода.
Утром и вечером температура воздуха составит около нуля градусов, днем – до +2.
Осадки маловероятны.
По народным приметам, 31 октября нельзя переедать, объедаться, баловаться деликатесами. Иначе придется ждать голодных времен.
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