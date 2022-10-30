МЧС предупреждает о сильном ветре в Калужской области 30 октября
В воскресенье, 30 октября, в Калужской области ожидается усиление ветра. Об этом предупредили в региональном Главном управлении МЧС.
Порывы могут достигать 12-17 метров в секунду.
Также к вечеру ожидается похолодание. Ночью температура опустится до нуля градусов.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!