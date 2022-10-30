МЧС предупреждает о сильном ветре в Калужской области 30 октября

В воскресенье, 30 октября, в Калужской области ожидается усиление ветра. Об этом предупредили в региональном Главном управлении МЧС.

Порывы могут достигать 12-17 метров в секунду.

Также к вечеру ожидается похолодание. Ночью температура опустится до нуля градусов.

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