Резкое похолодание ожидается в Калужской области в конце недели

В пятницу и субботу в Калужской области температура воздуха будет превышать +10 градусов. А вот вечером в воскресенье может резко похолодать, предупреждают синоптики.

Из-за притока арктического воздуха температура снизится до +3.

Ночами местами возможны заморозки.

В начале ноября днем температура воздуха в Калуге будет находиться на уровне +5 градусов. Ночью – около нуля.

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