В Калужской области прогнозируют дождливые выходные

Последние выходные октября в Калужской области будут теплыми, но мокрыми.

По прогнозам синоптиком, дождь возможен и в субботу, и в воскресенье.

Утром 29 октября температура воздуха составит около +8 градусов, днем – до +11, вечером – в районе +6.

Порывы ветра в Калуге – до 7 м/с.

По народным приметам, если дождь начался утром, то закончится он быстро, а если после обеда, то затянется на сутки.

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