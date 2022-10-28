На Калужскую область надвигается потепление

В пятницу, 28 октября, в Калужской области ожидается потепление.

Утром температура воздуха составит около +6, днем – до +11, вечером – в районе +8.

Местами возможен дождь.

Порывы ветра в Калуге – до 4 м/с. Влажность воздуха – 90%.

По народным приметам, если в этот день стоит хорошая погода, а небо чистое и синее – в ближайшее время осадков можно не ждать.

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