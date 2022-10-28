На Калужскую область надвигается потепление
В пятницу, 28 октября, в Калужской области ожидается потепление.
Утром температура воздуха составит около +6, днем – до +11, вечером – в районе +8.
Местами возможен дождь.
Порывы ветра в Калуге – до 4 м/с. Влажность воздуха – 90%.
По народным приметам, если в этот день стоит хорошая погода, а небо чистое и синее – в ближайшее время осадков можно не ждать.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!